Під час засідання виконкому Національного олімпійського комітету України за поданням національних федерацій та згідно з міжнародною й національною системою відбору був затверджений поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо-2020.
В Японії Україну представлятимуть шість фехтувальників, серед них вихованка тернопільської фехтувальної школи, шпажистка Олена Кривицька. Про це повідомляє Номер один.
У збірної команду України окрім Олени також виступлять: Ольга Харлан, Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Анатолій Герей.
Нагадаємо, Олена Кривицька стала переможницею Європейського кваліфікаційного турніру в Мадриді (Іспанія) і завоювала єдину олімпійську ліцензію, яку розігрували в жіночій шпазі. У фіналі українська шпажистка перемогла Олександру Ндоло з Німеччини – 15:12.
Для 34-річної Кривицької Олімпіада в Токіо буде третьою в кар’єрі. У Лондоні-2012 вона вибула у другому раунді, в Ріо-2016 – в третьому раунді.
Нагадаємо, раніше ліцензію на участь в Літніх Олімпійських Іграх виборола тернопільська легкоатлетка Наталя Стребкова.
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