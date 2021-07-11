Ще одна тернополянка виступить на Олімпійських іграх в Токіо

Під час засідання виконкому Національного олімпійського комітету України за поданням національних федерацій та згідно з міжнародною й національною системою відбору був затверджений поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо-2020.

В Японії Україну представлятимуть шість фехтувальників, серед них вихованка тернопільської фехтувальної школи, шпажистка Олена Кривицька. Про це повідомляє Номер один.

У збірної команду України окрім Олени також виступлять: Ольга Харлан, Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Анатолій Герей.

Нагадаємо, Олена Кривицька стала переможницею Європейського кваліфікаційного турніру в Мадриді (Іспанія) і завоювала єдину олімпійську ліцензію, яку розігрували в жіночій шпазі. У фіналі українська шпажистка перемогла Олександру Ндоло з Німеччини – 15:12.

Для 34-річної Кривицької Олімпіада в Токіо буде третьою в кар’єрі. У Лондоні-2012 вона вибула у другому раунді, в Ріо-2016 – в третьому раунді.

Нагадаємо, раніше ліцензію на участь в Літніх Олімпійських Іграх виборола тернопільська легкоатлетка Наталя Стребкова.