20 000 гривень – саме стільки втратила жителька Тернополя, перерахувавши кошти на рахунок афериста.

Як розповіла потерпіла, в мережі Інтернет вона знайшла сайт з публікацією про можливість легко підзаробити. Як їй пояснив автор допису, схема полягає в наступному – жінка вносить на відповідний рахунок кошти й від їх обороту назад вона отримую свої гроші з процентом. Краянка погодилася й декілька разів отримувала більше аніж вкладала. Однак через декілька днів їй написав аферист й запропонував внести 20000 гривень, а взамін жінці пообіцяв 50000 гривень. Все обдумавши тернополянка здійснила транзакцію, однак бажаної суми на своєму рахунку не побачила. Натомість аферист зник з легко привласненими грішми.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Тривають оперативно-розшукові заходи аби встановити осіб причетних до протиправного.