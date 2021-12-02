100-річний ювілей від дня народження відзначила Марія Меняйленко. Жінка – одна із довгожительок Тернополя. Ювілярка родом зі Сумщини, та ось уже понад 60 років як вона проживає в обласному центрі.

Життєвий шлях пані Марії – непростий, розповідає Файне місто. Коли їй було три роки, померла її мати. Дівчинка залишалася на вихованні батька. Опісля закінчення школи навчалася у технікумі. Здобувши фах, працювала у військовому госпіталі. У роки війни допомагала пораненим.

Марія Меняйленко багато років пропрацювала старшою медсестрою в одному із тернопільських закладів дошкільної освіти. Виховала сина, двох онуків та правнучку.

Із визначною датою Марію Корніївну вітали не лише рідні та друзі. Долучився до привітань й міський голова Тернополя Сергій Надал. Очільник каже, на жаль, не часто доводиться вітати жителів обласного центру зі 100-річним ювілеєм, адже на сьогодні таких довгожителів у Тернополі лише четверо.

“Вітаю Вас з днем народження. Дякую Вам, адже завдяки вашому поколінню наше місто відродилося, ви його після війни відбудовували. Ваша доля, доля вашого покоління дуже важка. Адже і голодомори, війна, репресії, далі перебудова, Незалежна Україна – от Ви у цьому життя точно пройшли все, що могло тільки бути.

Саме завдяки Вам ми маємо нині наше місто. Дякую Вам за вашу працю. Бажаю міцного здоров’я і радісних подій!“, – відзначив Сергій Надал.

Нагадаємо, нещодавно поважну дату – 100 років від дня народження, відзначили також тернополянки Ольга Бойко та Анастасія Мальована.