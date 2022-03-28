Ще одна релігійна громада на Тернопільщині перейшла з московського патріархату до ПЦУ

Релігійна громада села Витківці, що поблизу Збаража ухвалила одностайне рішення про перехід у лоно Православної Церкви України.

Відбулися збори, складено протокол, тобто все проходило у законному руслі, повідомляє тижневик “Номер один“.

Збаразький благочинний протоієрей Іван Лесик повідомив, що найближчим часом парафія святого великомученика Юрія Переможця подасть прохання про прийняття до Тернопільської єпархії Православної Церкви України.

До речі, священик парафії святого великомученика Юрія Перемодця не пішов за своїми прихожанами.

За місяць повномасштабної російської агресії проти України до складу Православної Церкви України з Московського Патріархату офіційно перейшли вже 28 громад: на Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Закарпатті, Тернопільщині, Рівненщині, Волині, Київщині, Черкащині. Серед них – і громади двох монастирів на Львівщині.