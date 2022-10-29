Інформація про можливість отримати допомогу від держави чи міжнародних організацій, активізувала не лише заявників, а й чимало шахраїв.

В телеграм-каналі мешканка Харківщини, яка наразі проживає на Теребовлянщині, побачила інформацію про виплати для українців допомоги від ООН. У повідомленні пропонували перейти за посиланням і заповнити персональні дані та дані банківських карток для отримання допомоги.

Жінка виконала всі вказівки, сподіваючись отримати гроші. Натомість втратила свої. Через декілька хвилин жертва помітила, що з її банківської картки зникли 5 тисяч гривень. Довелося звертатися в поліцію. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення та особу зловмисника

Працівники поліції застерігають: не відкривайте (принаймні під час воєнного стану) жодні посилання в месенджерах, соціальних мережах, SMS, адже ви не можете знати, що за ними приховано та куди вони ведуть.

Не вірте заголовкам, які обіцяють вам якісь виплати. Інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела (домен gov.ua). Також відповідні сповіщення з’являються в «Дії».

Не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки. Навіть якщо ви маєте отримати гроші від держави, така заявка оформлюється через застосунок «Дія», усе підтягується автоматично.

Завжди перевіряйте інформацію з SMS. П’ять хвилин, які ви витратите, поґуґливши або зателефонувавши в банк, можуть зберегти ваші гроші та нерви.

Пам’ятайте, що фішинг розрахований на неуважних і технічно неосвічених людей, як правило старшого покоління. Тому попередьте своїх батьків, дідусів і бабусь, щоб вони не клацали на жодні посилання.