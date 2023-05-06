Ще одна перемога: у Тернополі виходили хлопчика, який народився з вагою менше 1,5 кілограма. ФОТО

В обласному перинатальному центрі “Мати і дитина” виходили малюка, котрий народився із вагою 1450 гр.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі завідувачка відділенням Неля Скубенко.

“Ще одна перемога! Михайлик, 550 гр, 31 см, 25 тижнів. 55 днів у ВІТН. Вага при переводі 1450 гр. Для когось ці цифри нічого не означають, а для нас і батьків це важка щоденна боротьба. Успішна”, – написала жінка.

Також вона висловила подяку батькові хлопчика, котрий захищає нас усіх на передовій.

У коментарях читачі висловлюють захоплення роботою лікарів і дякують за врятоване життя. А також бажають, аби якнайшвидше завершилася війна і батько побачив свого синочка.

“Читаю пост і сльози. Здоровʼя та доброї долі Михайлику та батькам! Дякуємо Вам за ще одне врятоване життя! Нехай Господь оберігає Батька, щоб якнайшвидше повернувся до свого синочка!”, – написала Світлана Яворна.