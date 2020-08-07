Станом на 7 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами 735 досліджень методом ПЛР – діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений протягом доби в 35 осіб.

На жаль, за попередню добу зареєстрований новий летальний випадок, повідомляють у міській раді.

За попередню добу видужало 53 особи. Усього за період пандемії на Тернопільщині одужало 1997 пацієнтів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (10 осіб)

Бережанський район (6 осіб):

• с. Рогачин – 1

• с. Нараїв – 2

• с. Лапшин – 3

Борщівський район (1 особа):

• с. Гуштин – 1

Бучацький район (3 особи):

• с. Сороки – 1

• м. Бучач – 1

Козівський район (1 особа):

• м. Козова – 1

Підволочиський район (1 особа):

• смт. Підволочиськ – 1

Теребовлянський район (3 особи):

• смт. Дружба – 1

• с. Кобиловолоки – 2

Тернопільський район (3 особи):

• с. Лозова– 1

• с. Біла – 1

• с. Великі Гаї – 1

Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Угринь – 1

• с. Залісся – 1

В Україні підтверджено 76 261 випадок захворювання на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили в 1 453 українців.

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