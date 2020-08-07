Станом на 7 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами 735 досліджень методом ПЛР – діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений протягом доби в 35 осіб.
На жаль, за попередню добу зареєстрований новий летальний випадок, повідомляють у міській раді.
За попередню добу видужало 53 особи. Усього за період пандемії на Тернопільщині одужало 1997 пацієнтів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (10 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• с. Рогачин – 1
• с. Нараїв – 2
• с. Лапшин – 3
Борщівський район (1 особа):
• с. Гуштин – 1
Бучацький район (3 особи):
• с. Сороки – 1
• м. Бучач – 1
Козівський район (1 особа):
• м. Козова – 1
Підволочиський район (1 особа):
• смт. Підволочиськ – 1
Теребовлянський район (3 особи):
• смт. Дружба – 1
• с. Кобиловолоки – 2
Тернопільський район (3 особи):
• с. Лозова– 1
• с. Біла – 1
• с. Великі Гаї – 1
Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Угринь – 1
• с. Залісся – 1
В Україні підтверджено 76 261 випадок захворювання на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили в 1 453 українців.
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