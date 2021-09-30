Тернопільська міська лікарня №3 прийматиме хворих на COVID-19.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. Лікарню відкриють як медичний заклад другої хвилі для лікування інфікованих пацієнтів.

У Тернопільській лікарні №3 планують розгорнути 85 ліжок для інфікованих коронавірусом. Наразі у лікувальних закладах Тернополя близько 150 хворих на COVID-19. Більшість з них використовує кисневу підтримку. «У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 58 хворих на COVID-19. 51 пацієнт – на кисневій підтримці через маску. 4 людей – на кисневому концентраторі. 3 пацієнтів підключених до апарату ШВЛ. У Тернопільській лікарні №2 – 81 хворий з COVID-19. 79 хворих – на кисневій підтримці через маску. 3 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі. 3 людей підключених до апарату ШВЛ. У Тернопільській дитячій лікарні – 10 хворих на коронавірус: 8 дітей, 2 дорослих. 2 пацієнтів у лікарні з підозрою».

Загалом у лікарнях області перебуває майже півтисячі пацієнтів із COVID-19. У лікувальних закладах передбачено 850 місць для інфікованих хворих.