Колектив одного із найуспішніших підприємств Тернопільщини – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» відзняв другий фільм.

Стрічку «Бучацький ярмарок» презентують завтра, 21 серпня, о 17:30 на каналі TV-4.

Акторами стали працівники підприємства та колектив «Паночки з Підзамочка». Окрім цього, на зйомки запросили й переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина, а для сцен із масовкою задіяли чимало бучаччан.

Як розповіла автор ідеї, заступник голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Лілія Прокіпчук, яка зіграла роль гордої циганки, зйомки фільму відбувалися 2 місяці, ще три тижні відбувався монтаж.

– Після першого фільму «Ніч перед Різдвом», у якому ми відобразили різдвяні традиції, у мене виникла ідея відзняти фільм, події якого розгортаються влітку. У такий спосіб ми вирішили показати й літні українські традиції. Хоч актори не мають професійного досвіду, зйомки пройшли колоритно, весело та цікаво. Звісно, були складні моменти, але взаєморозуміння та повага один до одного, які супроводжували нас на знімальному майданчику, допомогли з усім впоратися, – пояснила Лілія Прокіпчук.

Знімали фільм на базі відпочинку «Над Стрипою», що в селі Скоморохи, у «Лемківському селі» на Монастирищині та у будинку прабабусі Лілії Прокіпчук, який зберігся в селі Ліщанці.

Авторка ідеї Лілія Прокіпчук додає, на цьому колектив ТзОВ «Бучачагрохлібпром» не планує зупинятися. Ідеї для наступних екранізацій вже є.

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