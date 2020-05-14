Для ще однієї території в Тернополі розроблятимуть детальний план.

Цього разу йдеться про площу, обмежену межею території парку «Загребелля», вулицями Львівська, Бригадна, Глибока Долина і Тернопільська.

Дозвіл на розроблення детального плану надали на черговому засіданні виконавчого комітету 13 травня.

– Враховуючи звернення приватного підприємства «Монако Буд» пропонується дати дозвіл на розроблення детального плану території, обмеженої вулицею Львівська, межею території парку «Загребелля», вулицями Бригадна, Глибока Долина, Тернопільська, – зазначила заступник міського голови Вікторія Остапчук. – Зокрема, замовником детального плану виступає Тернопільська міська рада, а розробка детального плану буде здійснюватися за рахунок коштів ПП «Монако Буд».

Після розроблення проекту детального плану території його винесуть громадські обговоренні та дадуть стратегічну екологічну оцінку відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку». Потім його мають ще затвердити на засіданні виконкому.

До речі, у квітні цього року на виконкомі затвердили містобудівну документацію «Детальний план території, обмеженої вул. Живова, вул. Танцорова, площа Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району «Центральний») в м. Тернополі». Так, один із запланованих об’єктів на цій території розпочали будувати у 2019 році. Це буде 15-типоверховий житловий комплекс «Метрополь» поруч з Краєзнавчим музеєм та недобудованою обласною науковою бібліотекою. У перших трьох поверхах будинку, як повідомляють на сайті забудовника, запроектовано торгово-розважальний центр із закладами торгівлі, харчування, побутового обслуговування, ігровою частиною і супермаркетом. У будинку також передбачено критий підземний паркінг, на даху якого буде влаштовано сучасний благоустрій з зонами відпочинку та дитячою ігровою кімнатою. Родзинкою проекту є затишний бульвар та рекреаційна площа зі сторони вулиці Шептицького.

Ольга Трач