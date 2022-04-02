У виставковому конференц-центрі в столиці Катару, місті Доха, відбулося жеребкування фінального раунду чемпіонату світу 2022 – це при тому, що три його учасники наразі ще невідомі.

Збірній України, щоб потрапити до Катару, треба буде обіграти у червні в стикових матчах двох суперників з Великобританії. Спершу підопічні Олександра Петракова мають зіграти на виїзді з Шотландією, а потім, в разі успіху – теж на виїзді з Уельсом. Завдання, з урахуванням нинішнього становища, вельми складне. Втім, синьо-жовті вже наперед отримали потенційних суперників у груповому раунді ЧС-2022. У групі B на мундіалі зіграють: Англія, Іран, США та переможець play off УЄФА (за участю України).

Тим часом у Шотландії триває кампанія за те, щоб на чемпіонаті світу 2022 року виступало 33 команди за рахунок того, що Україна отримає пряму перепустку на турнір. Ідею, яку висунув колишній перший міністр країни Генрі Макліш, нещодавно підтримав голова асоціації шотландських вболівальників Енді Сміт. “Ми повинні дати Україні “золотий квиток” на мундіаль — заявив він, — це буде справедливо. Зрозуміло, що виникнуть деякі незручності, особливо для команд, які попадуть в групу, де буде п’ять учасників. Але це буде можливість виявити нашу підтримку Україні та єдність з нею”.

“Я буду рада, якщо Шотландія буде грати з Україною в групі з п’яти команд, — додала представниця лейбористської партії у Парламенті Шотландії Моніка Леннон. — Це буде чудова можливість сказати путіну, що ми підтримуємо Україну”.

Водночас один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко несхвально поставився до цієї ідеї. “Я десь читав, що нам хочуть подарувати путівку на чемпіонат світу, але вважаю, що це неправильно. У нас є руки та ноги, і ми маємо вирішувати все на футбольному полі. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми самі вирішимо на полі, хто буде сильнішим і хто гідний їхати на чемпіонат світу”, – сказав він і додав: “Як ми можемо вийти на футбольне поле і не віддати всі сили, дивлячись на те, як борються наші люди? Звісно, ​​треба тренуватися, готуватися. Нам буде важко, бо багато хто з хлопців сидить в Україні, не тренується. Хтось тримає в руках автомат, хтось розвозить їжу, зараз про футбол ніхто не думає. Але коли буде гра, ми віддамо всі наші сили”.

Зі свого боку, наставник збірної України Олександр Петраков торкнувся питання підготовки команди і висловив сумнів, що тренувальний збір безпечно проводити навіть у Львові чи Ужгороді. “Щодо збору на території західної частини України, то це небезпечно. Якщо Росія дізнається, може обстріляти нас. Адже там люди без моралі, без принципів. Ризикувати нашими гравцями не можемо. Росіяни нам не брати, це – орда. Було б добре провести виставковий матч на Вемблі проти однієї з лондонських команд – для збору грошей українській армії, а також для ігрової практики. Без отої практики, звичайно, у грі проти Шотландії буде важко”, – сказав він.

Склад груп

Група A: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди

Група B: Англія, Іран, США, Уельс / Шотландія / Україна

Група C: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща

Група D: Франція, Перу / Австралія / ОАЕ, Данія, Туніс

Група E: Іспанія, Коста-Ріка / Нова Зеландія, Німеччина, Японія

Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія

Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун

Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея