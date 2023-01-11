Ти подивися, така рідна і розтерзана сьогодні Україно,

Безсонними очима глянь і крізь криваві сльози

На твої рани і страшні руїни

Це все відтіль прийшло, “где русские березы”

Забуті нині Пушкін, Лермонтов, Єсенін

Та інші світочі країни, звідки та орда напала

І “барышней”, що їх оспівував Тургенєв

Теж вже не видно з-за її навали

Я знаю, що дотепними були Задорнов,

Жванецький, Горін, Винокур – всі викликали сміх веселий,

Але коли сьогодні невимовне бачиш горе,

То перед сміхом цим ти закриваєш двері

Бо ж Вова Путін теж, було, ходив на “КаВееНи”,

З гри слів “лінолеум – міленіум” сміявся,

Аж поки всі відкинув сентименти

І Україну нищити не взявся

Вона ж йому – як той чиряк на шиї,

Чи кістка, що в пащеці у собаки,

Отож і взявсь робити те, що добре вміє:

Наслав на неї своїх вурдалаків

Час їхній – ніч, коли всіляке гаддя виповзає

І обвиває все живе, щоб задушити,

Але убоге духом ні не розуміє, ні не знає:

Є те, що силі злій нізащо не звершити

І що нічим й ніколи не зламати

Народ, який за гідність власну б’ється,

Погляньте і послухайте, північні супостати –

Наш гімн звучить і прапор синьо-жовтий в’ється

Так було й буде, як би ви нас, українців, не ламали

Запам’ятайте: наш народ ніколи не зігнеться,

І як почуєте, що поряд “Ще не вмерла…” зазвучало,

То знайте: серце України ще живе і б’ється.