Ще може ганяти вітром: весна нарешті вступає у свої права, але неохоче

Потепління йде на Тернопільщину. Однак передуватиме підвищенню температурних показників вітряна некомфортна погода.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями в регіоні можливі невеликі опади, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Мінлива хмарність, тенденція до підвищення температурних показників — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині.

“Цьогорічна весна так зраділа, що вона вже в Україні, що ніяк не може спокійно приступити до роботи. Ось і у четвер буде ганяти вітром, сипати снігом і навіть штовхатися на ожеледиці! У кінці березня! На Заході повітря прогріється до +9 градусів. У західних областях суттєві опади малоймовірні. Подекуди можливе посилення вітру до штормового. У кінці тижня, вихідними, потепління торкнеться усіх областей України”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.