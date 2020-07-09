Станом на 9 липня в Тернопільській області за результатами проведених 308 досліджень методом ПЛР діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений в 11 випадках.
Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1343 особи.
Тернопільським обласним лабораторним центром проведено 54 дослідження біоматеріалу методом ІФА, з яких 27 на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлений позитивний результат та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 5 осіб позитивні результати.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (5 осіб)
Тернопільський район (1 особа):
• смт. Велика Березовиця – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Струсів – 1
Козівський район (1 особа):
• смт. Козова – 1
Зборівський район (2 особи):
• с. Підгайчики – 1
• с. Бзовиця – 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Нападівка – 1
Усього в Україні підтверджено COVID-19 в 51 224 випадках. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтверджено в 810 українців.