Станом на 9 липня в Тернопільській області за результатами проведених 308 досліджень методом ПЛР діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений в 11 випадках.

Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1343 особи.

Тернопільським обласним лабораторним центром проведено 54 дослідження біоматеріалу методом ІФА, з яких 27 на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлений позитивний результат та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 5 осіб позитивні результати.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (5 осіб)

Тернопільський район (1 особа):

• смт. Велика Березовиця – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Струсів – 1

Козівський район (1 особа):

• смт. Козова – 1

Зборівський район (2 особи):

• с. Підгайчики – 1

• с. Бзовиця – 1

Лановецький район (1 особа):

• с. Нападівка – 1

Усього в Україні підтверджено COVID-19 в 51 224 випадках. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтверджено в 810 українців.