Чортківська громада знову у жалобі. Зі східного фронту надійшла звістка про загибель двох військовослужбовців ЗСУ – Ігоря Побігуна (1990 р. н.) із Чорткова та Богдана Карпінського (1970 р. н.) із села Біла.

Стрілець-санітар єгерського батальйону, молодший сержант Побігун Ігор Михайлович загинув 17 квітня внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області. Вдома у Героя залишилась мама, тато, сестра.

Водій взводу протитанкових керованих ракет Карпінський Богдан Андрійович помер під час виконання військових обов’язків 18 квітня у населеному пункті Білогорівка Луганської області. Опечалена мама, дружина, донечка та син.

“На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цю гірку мить поділяємо горе ваших сімей та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі…

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях”, – ідеться у повідомленні Чортківської міської ради.