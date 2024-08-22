Сьогодні стало відомо про загибель ще двох бійців із Тернопільської громади.
Захищаючи рідну землю, загинув Ігор Колісник, 1981 року народження. Його життя обірвалося ще 2 листопада 2023 року у Запорізькій області. Проте загибель бійця офіційно підтвердили лише тепер.
Скорботну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Щиро співчуваємо рідним, близьким захисника. Розділяємо біль та схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла йому пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.
Два дні тому, 20 серпня, на фронті поліг захисник з Тернополя Олександр Хомяк, 1976 року народження. Це сталося під час виконання бойового завдання у Харківській області.
Співчуваємо рідним, друзям, близьким захисників. Вічна їм слава і пам’ять.