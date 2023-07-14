Ще двоє захисників з Тернополя полягли у боях за Україну

Трагічні звістки продовжують надходити до Тернопільської громади. На передовій, мужньо захищаючи Україну, загинули двоє тернополян – Михайло Гладкий і Остап Джус.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Тернополянин Михайло Гладкий (05.08.1990 р. н.) віддав своє життя 10 липня у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Сьогодні, 14 липня, об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться прощання з воїном.

Життя Остапа Джуса (08.05.1980 р. н.) обірвалося 12 липня у Донецькій області під час виконання бойового завдання.

Схиляємо голови перед нашими Героями. Щиро співчуваємо родині та близьким захисників. Вічна і світла пам’ять!