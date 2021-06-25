Учні Теребовлянської ЗОШ Анастасія Людвіковська та Юрій Гнатишин отримали максимальних 200 балів на ЗНО.

Анастасія продемонструвала бездоганні знання з біології, а Юрій – з історії України.

Про це повідомляють на сторінці школи.

“Дирекція, вчителі, учні та всі працівники опорного закладу Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 щиро вітає з максимальним результатом – 200 балів, отриманим під час здачі ЗНО, Людвіковську Анастасію з біології та Гнатишина Юрія з історії України.

Бажаємо подальшої наснаги, реалізації всіх планів та надій”.

У школі також зазначають, що за період проведення ЗНО це п’ятий та шостий 200-бальний результат в опорному закладі Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.