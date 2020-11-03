Ще двоє медиків померли у Тернополі

У Тернополі зафіксовані нові смерті медиків.

Дві медсестри померли днями в обласному центрі, пише Znaj.ua. Про причини смерті в повідомленні адміністрації Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні та колективу інфекційно-діагностичного відділення нічого не говориться.

Колеги двох медсестер Дікас Надії Михайлівни і Швириди Ольги Василівни висловили співчуття рідним і близьким померлих медиків.

“Колектив висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу смерті ветерана праці, лікаря-терапевта Антоніни Ільчишин. Нехай земля буде пухом, а душа знайде вічний спокій!”- йдеться в повідомленні.