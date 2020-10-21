На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано два летальних випадки внаслідок COVID-19.
Померли 60-річний мешканець села Кривче Борщівського району та 72-річна мешканка села Гумниська Теребовлянського району.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Підтверджено 229 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (58 осіб)
Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1
Борщівський район (18 осіб):
• м. Борщів – 4
• смт Мельниця-Подільська – 3
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Більче-Золоте – 3
• с. Стрілківці – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Вільховець – 1
• с. Пищатинці – 2
• с. Озеряни – 1
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 2
• с. Бариш – 1
Гусятинський район (24 особи):
• смт Гусятин – 10
• м. Копичинці – 7
• с. Чабарівка – 3
• с. Вільхівчик – 2
• с. Малі Бірки – 1
• с. Городниця – 1
Заліщицький район (15 осіб):
• м. Заліщики – 6
• смт Товсте – 3
• с. Касперівці – 1
• с. Добровляни – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Іване-Золоте – 1
• с. Торське – 1
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 2
Зборівський район (3 особи):
• с. Цебрів – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Ренів – 1
Козівський район (11 осіб):
• смт Козова – 2
• смт Козлів – 2
• с. Слобідка – 2
• с. Дмухівці – 1
• с. Покропивна – 1
• с. Ценів – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Таурів – 1
Кременецький район (15 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 1
• с. Іква – 1
• с. Великі Бережці – 3
• с. Малі Бережці – 1
• с. Сапанів – 2
• с. Великі Млинівці – 1
Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 6
• с. Вишгородок – 1
• с. Козачки – 1
Монастириський район (6 осіб):
• м. Монастириська – 1
• с. Доброводи – 2
• с. Ковалівка – 1
• с. Бертники – 1
• с. Гончарівка – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Качанівка – 3
• с. Оріховець – 2
• с. Староміщина – 1
• с. Хмелиська – 1
Підгаєцький район (5 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Старе Місто – 3
Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 8
• смт Дружба – 3
• смт Микулинці – 1
• с. Семенів – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Зарваниця – 1
Тернопільський район (20 осіб):
• с. Красівка – 1
• смт Велика Березовиця – 9
• с. Ігровиця – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Козівка – 1
• с. Біла – 2
• смт Великі Бірки – 2
• с. Смиківці – 1
• с. Петриків – 2
Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 6
• смт Заводське – 1
• с. Біла – 2
• с. Росохач – 1
Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Шумбар – 1
• с. Кордишів – 1
• с. Забара – 1
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