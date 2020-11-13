На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано два летальних випадки внаслідок COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Помер 78-річний чоловік з Коропця Монастириського району та 89-річний мешканець села Гаї-Шевченківські, що біля Тернополя.
Загалом в області підтверджено 211 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (48 осіб)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 1
• с. Літятин – 1
Борщівський район (18 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Стрілківці – 1
• с. Панівці – 1
• с. Озеряни – 1
• смт Скала-Подільська – 4
• с. Устя – 1
• с. Цигани – 1
• с. Лосяч – 5
• с. Іванків – 1
• с. Шупарка – 1
• с. Шишківці – 1
Бучацький район (1 особа):
• с. Броварі – 1
Гусятинський район (28 осіб):
• смт Гусятин – 8
• м. Копичинці – 5
• с. Личківці – 3
• с. Котівка – 1
• с. Вікно – 1
• с. Калагарівка – 1
• с. Паївка – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Теклівка – 2
• смт Гримайлів – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Крогулець – 1
Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 5
• с. Колодрібка – 1
• с. Поділля – 1
Збаразький район (3 особи):
• смт Вишнівець – 3
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 2
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Конюхи – 3
• с. Росохуватець – 1
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 2
• с. Млинівці – 2
• с. Жолоби – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Підлісці – 1
Лановецький район (12 осіб):
• м. Ланівці – 6
• с. Краснолука – 1
• с. Бережанка – 2
• с. Нападівка – 1
• с. Шушківці – 1
• с. Іванківці – 1
Монастириський район (0 осіб):
Підволочиський район (13 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 1
• с. Староміщина – 2
• с. Кам’янки – 1
• с. Криве – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Городниця – 1
• с. Старий Скалат – 1
Підгаєцький район (10 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Сільце – 1
• с. Угринів – 1
• с. Галич – 1
• с. Литвинів – 1
• с. Поплави – 1
• с. Завалів – 4
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 1
• смт Микулинці – 1
• с. Воля – 1
• с. Кобиловолоки – 1
Тернопільський район (31 особа):
• смт Велика Березовиця – 4
• с. Довжанка – 1
• с. Кип’ячка – 2
• с. Острів – 1
• с. Смиківці – 2
• с. Чистилів – 3
• с. Ступки – 1
• с. Петриків – 2
• с. Драганівка – 1
• с. Плотича – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Біла – 2
• с. Шляхтинці – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Великі Гаї – 3
• с. Гаї-Гречинські – 2
• с. Соборне – 1
Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 9
• с. Звиняч – 1
• с. Джурин – 1
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (6 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Шкроботівка – 1
• с. Мізюринці – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 1
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