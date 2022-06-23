Чергові два автомобілі отримав Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ».

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Наші хлопці та дівчата на передовій продовжують знищувати ворожу орду та наближати Перемогу України! А ми — допомагати їм з необхідною технікою! «Колеса» на війні дуже потрібні, бо це – мобільність наших воїнів. Нехай Господь береже всіх Українських Захисників і Захисниць! А ці автомобілі — добре служать нашим воїнам! Слава Україні! – наголосив Михайло Головко.