Ще чотири кандидати в президенти “здалися” у ЦВК

24/01/2019 0
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23 січня ще чотири політики подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації їх кандидатами у президенти на виборах 31 березня.

Про це “Українській правді” повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

Зокрема, подали документи лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, депутат-мажоритарник Дмитро Добродомов, екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз та заступник голови партії ВО “Свобода”, депутат Львівської облради Руслан Кошулинський.

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