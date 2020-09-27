На Тернопвльщині за добу підтверджено 123 випадки зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Зареєстровано чотири летальних випадки. Померли 53-річна тернополянка, 77-річний мешканець села Чернилів-Руський Тернопільського району, його ровесник із села Поділля Заліщицького району та 76-річний житель Коропця Монастириського району.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (23 особи)
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 5
Борщівський район (14 осіб):
• с. Латківці – 1
• м. Борщів – 2
• с. Кудринці – 2
• с. Стрілківці – 4
• с. Бурдяківці – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Турильче – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (1 особа):
• м. Хоростків – 1
Заліщицький район (21 особа):
• м. Заліщики – 11
• с. Литячі – 1
• с. Попівці – 1
• с. Головчинці – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Дорогичівка – 1
• с. Поділля – 2
• смт Товсте – 1
• с. Кошилівці – 2
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Синява – 1
• с. Киданці – 1
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 6
• с. Гаї – 1
• м. Почаїв – 1
• с. Горинка – 1
• с. Білокриниця – 2
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (1 особа):
• с. Горішня Слобідка – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Городниця – 1
Підгаєцький район (9 осіб):
• м. Підгайці – 6
• с. Угринів – 1
• с. Носів – 1
• с. Гологоча – 1
Теребовлянський район (0 осіб)
Тернопільський район (16 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Петриків – 2
• с. Острів – 1
• с. Настасів – 3
• с. Біла – 2
• с. Байківці – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Чистилів – 1
• с. Домаморич – 1
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Нагірянка – 1
• с. Залісся – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
Шумський район (0 осіб).
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