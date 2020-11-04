За останню добу на Тернопільщині зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок COVID-19.
Померли 69-річна тернополянка, 85-річна жителька Теребовлі, 68-річний мешканець села Васьківці Шумського району і 77-річний житель села Устечко Заліщицького району.
Загалом підтверджено 146 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (58 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 4
• с. Куропатники – 1
• с. Посухів – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Трибухівці – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 4
• м. Хоростків – 1
• с. Сухостав – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Клювинці – 1
Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 1
• смт Товсте – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Свершківці – 2
• с. Дорогичівка – 1
Збаразький район (4 осіб):
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Чернихівці – 2
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 1
• с. Вівся – 1
Кременецький район (0 осіб)
Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 2
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Високе – 1
• с. Устя-Зелене – 2
Підволочиський район (19 осіб):
• смт Підволочиськ – 9
• м. Скалат – 6
• с. Галущинці – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Старий Скалат – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Сільце – 2
Теребовлянський район (3 особи):
• м. Теребовля – 1
• смт Дружба – 1
• с. Буданів – 1
Тернопільський район (13 осіб):
• с. Петриків – 2
• с. Козівка – 1
• с. Біла – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Байківці – 1
• с. Баворів – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Чистилів – 2
Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Звиняч – 1
• с. Джуринська Слобідка – 1
• с. Ягільниця – 2
• с. Шманьківчики – 1
• с. Росохач – 1
Шумський район (0 осіб)
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