На Тернопільщині за добу підтверджено 245 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано чотири летальних випадки – це чоловік віком 68 років та 66-річна жінка з Тернополя, 66-річний мешканець Копичинців і 72-річна жінка з Бучача.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (70 осіб)
Бережанський район (20 осіб):
• м. Бережани – 12
• с. Волиця – 6
• с. Посухів – 1
• с. Саранчуки – 1
Борщівський район (4 особи):
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Цигани – 1
• с. Більче-Золоте – 2
Бучацький район (9 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Переволока – 2
• с. Русилів – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Млинки – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (28 осіб):
• с. Яблунів – 1
• м. Хоростків – 5
• с. Котівка – 1
• с. Личківці – 3
• смт Гусятин – 2
• с. Теклівка – 2
• м. Копичинці – 5
• с. Хлопівка – 1
• с. Круголець – 1
• с. Нижбірок – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Городниця – 1
• с. Сорока – 2
• с. Самолусківці – 1
• с. Коцюбинці – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• с. Добрівляни – 1
• м. Заліщики – 2
• с. Нирків – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Касперівці – 1
Збаразький район (29 осіб):
• с. Чернихівці – 5
• с. Травневе – 2
• с. Тарасівка – 3
• с. Колодне – 1
• м. Збараж – 6
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• смт Вишнівець – 2
• с. Базаринці – 2
• с. Максимівка – 1
• с. Бодаки – 1
• с. Іванчани – 2
• с. Ліски – 1
• с. Доброводи – 1
Зборівський район (7 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Манаїв – 1
• смт Залізці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Лопушани – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 1
• с. Купчинці – 1
Кременецький район (3 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Ридомиль – 1
• с. Підлісці – 1
Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
Монастириський район (2 особи):
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Гранітне – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Колодіївка – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Теребовлянський район (6 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Буданів – 4
Тернопільський район (42 особи):
• с. Байківці – 2
• с. Великі Гаї – 1
• с. Біла – 4
• с. Малий Ходачків – 2
• смт Велика Березовиця – 5
• с. Плотича – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Романівка – 2
• с. Грабовець – 2
• с. Острів – 1
• с. Великий Глибочок – 3
• с. Мишковичі – 3
• с. Велика Лука – 1
• с. Довжанка – 3
• с. Баворів – 2
• с. Настасів – 1
• с. Красівка – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Лучка – 1
• с. Мар’янівка – 1
• с. Петриків – 1
• с. Ступки – 1
• с. Чернелів-Руський – 1
Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Милівці – 1
• с. Заболотівка – 1
Шумський район (2 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Мирове – 1
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