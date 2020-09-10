На Тернопільщині за добу підтверджено 245 випадків зараження вірусом COVID-19.

Зареєстровано чотири летальних випадки – це чоловік віком 68 років та 66-річна жінка з Тернополя, 66-річний мешканець Копичинців і 72-річна жінка з Бучача.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (70 осіб)

Бережанський район (20 осіб):

• м. Бережани – 12

• с. Волиця – 6

• с. Посухів – 1

• с. Саранчуки – 1

Борщівський район (4 особи):

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Цигани – 1

• с. Більче-Золоте – 2

Бучацький район (9 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Переволока – 2

• с. Русилів – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Млинки – 1

• с. Трибухівці – 1

Гусятинський район (28 осіб):

• с. Яблунів – 1

• м. Хоростків – 5

• с. Котівка – 1

• с. Личківці – 3

• смт Гусятин – 2

• с. Теклівка – 2

• м. Копичинці – 5

• с. Хлопівка – 1

• с. Круголець – 1

• с. Нижбірок – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Городниця – 1

• с. Сорока – 2

• с. Самолусківці – 1

• с. Коцюбинці – 1

Заліщицький район (6 осіб):

• с. Добрівляни – 1

• м. Заліщики – 2

• с. Нирків – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Касперівці – 1

Збаразький район (29 осіб):

• с. Чернихівці – 5

• с. Травневе – 2

• с. Тарасівка – 3

• с. Колодне – 1

• м. Збараж – 6

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• смт Вишнівець – 2

• с. Базаринці – 2

• с. Максимівка – 1

• с. Бодаки – 1

• с. Іванчани – 2

• с. Ліски – 1

• с. Доброводи – 1

Зборівський район (7 осіб):

• м. Зборів – 3

• с. Манаїв – 1

• смт Залізці – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

• с. Лопушани – 1

Козівський район (4 особи):

• смт Козова – 2

• с. Конюхи – 1

• с. Купчинці – 1

Кременецький район (3 особи):

• м. Кременець – 1

• с. Ридомиль – 1

• с. Підлісці – 1

Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1

Монастириський район (2 особи):

• с. Горішня Слобідка – 1

• с. Гранітне – 1

Підволочиський район (1 особа):

• с. Колодіївка – 1

Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1

Теребовлянський район (6 осіб):

• м. Теребовля – 2

• с. Буданів – 4

Тернопільський район (42 особи):

• с. Байківці – 2

• с. Великі Гаї – 1

• с. Біла – 4

• с. Малий Ходачків – 2

• смт Велика Березовиця – 5

• с. Плотича – 1

• с. Підгородне – 2

• с. Романівка – 2

• с. Грабовець – 2

• с. Острів – 1

• с. Великий Глибочок – 3

• с. Мишковичі – 3

• с. Велика Лука – 1

• с. Довжанка – 3

• с. Баворів – 2

• с. Настасів – 1

• с. Красівка – 1

• с. Смиківці – 1

• с. Лучка – 1

• с. Мар’янівка – 1

• с. Петриків – 1

• с. Ступки – 1

• с. Чернелів-Руський – 1

Чортківський район (10 осіб):

• м. Чортків – 8

• с. Милівці – 1

• с. Заболотівка – 1

Шумський район (2 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Мирове – 1

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