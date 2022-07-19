Ще 29 червня: стало відомо про загибель бійця з Почаєва

Кременеччина втратила ще одного захисника – солдата Ігоря Магуса, 1965 року народження, жителя Почаєва.

Водій відділення управління батареї протитанкових керованих ракет протитанкового артилерійського дивізіону військової частини А0536 загинув 29 червня 2022 року, виконуючи бойове завдання за призначенням в ході ведення бойових дій в Донецькій області.

Про це повідомляють на сторінці Кременецької районної державної адміністрації.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!