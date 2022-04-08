На Тернопільщині за добу поліцейські вилучили 17 автомобілів у нетверезих водіїв.

Правоохоронці продовжують виявляти водіїв, які нехтують власною безпекою та безпекою своїх пасажирів і сідають напідпитку за кермо. За минулу добу зафіксовано 17 таких фактів.

У порушників транспортні засоби вилучили та помістили на майданчики тимчасового тримання до часу їх передачі для потреб оборони України. Також на нетверезих кермувальників склали адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Загалом з початку воєнних дій співробітники поліції області спільно з патрульними вилучили 221 транспортний засіб у нетверезих водіїв. Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними та не сідати за кермо у стані сп’яніння. У разі виявлення таких фактів, автомобілі водіїв-порушників і надалі будуть вилучати та передавати на потреби Збройних Сил України.