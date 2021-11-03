16 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 2 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 85 р., м.Тернопіль;
2 – чоловік 72 р., м.Тернопіль;
3 – чоловік 70 р., Кременецький район;
4 – жінка 84 р., Кременецький район;
5 – жінка 68 р., Тернопільський район;
6 – жінка 56 р., Тернопільський район;
7 – чоловік 80 р., Чортківський район;
8 – чоловік 64 р., Кременецький район;
9 – жінка 72 р., Кременецький район;
10 – жінка 65 р., Кременецький район;
11 – чоловік 74 р., Чортківський район;
12 – жінка 88 р., Тернопільський район;
13 – жінка 36 р., м.Тернопіль;
14 – жінка 82 р., Тернопільський район;
15 – жінка 85 р., Тернопільський район;
16 – жінка 48 р., м.Тернопіль.
Загалом в області минулої доби зафіксовано 627 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 320 осіб.
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