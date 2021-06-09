Ще 150 багатоповерхівок облаштують індивідуальними тепловими пунктами у Тернополі. Завдяки цим установкам, мешканці будинків отримуватимуть цілодобово гарячу воду і належне теплопостачання відповідно до погодних умов.

ІТП у багатоповерхівках встановлюватимуть протягом літнього періоду. Відтак під час опалювального сезону більше тернополян зможе заощаджувати на теплі.

“ІТП дає змогу в автоматичному режимі здійснювати контроль над подачею тепла у будинку. Коли на вулиці тепліше, то подається менше тепла, якщо холодно — більше. У Тернополі ІТП застосовуються вже кілька років після рекомендації фахівцями Світового банку. Наразі підприємство обслуговує 744 будинки, з них у 190 встановлено індивідуальні теплові пункти, і в 150 проходять налагоджувальні роботи. Нас зобов’язує закон встановити ІТП та прилади цифрового обліку”, – зазначив начальник виробничо-технічного відділу КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань.

Додамо, наразі у Тернополі індивідуально-теплові пункти повноцінно функціонують у 200 багатоповерхових житлових будинках. Суми у платіжках тернополян, які живуть у цих будинках, значно нижчі, ніж у мешканців інших багатоповерхівок. В подальшому встановлення ІТП заплановане ще у понад 680 будинках, підключених до системи централізованого опалення.