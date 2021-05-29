Шанований і талановитий педагог: на Тернопільщині під час ЗНО помер директор школи

Трагедія сталася у Зборові під час тестування із математики.

Помер директор ЗОШ №1 Євген Євгенович Лис.

Про це повідомив у Фейсбуці Молодіжний медіацентр Зборівської громади.

“Із сумом повідомляємо, що сьогодні зупинилось серце шанованого педагога, талановитого чоловіка, людини справи, директора ЗОШ #1 міста Зборова Євгена Євгеновича Лиса.

Щирі співчуття родині та близьким.

Нехай буде йому вічна та світла пам‘ять”, – ідеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, у чоловік помер від серцевого нападу.

Школу №1 у Зборові Євген Лис очолював майже 24 роки. Він закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка та Академію місцевого розвитку у Варшаві. Вчитель-методист вищої кваліфікаційної категорії. Був депутатом Тернопільської обласної ради трьох скликань.