Авто від афериста за 420 000 гривень. Зловмисник за вказану суму обіцяв тернополянину пригнати з-за кордону та розмитнити автомобіль. Однак свою обіцянку не виконав і гроші замовнику не повернув. Тернопільські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства.

До співробітників Тернопільського районного управління звернувся 25-річний житель обласного центру. На одному із сайтів чоловік знайшов вигідну пропозицію й вирішив придбати машину. Аферист запевнив, що тривалий час вже працює з іноземними фірмами й без будь-яких проблем привезе бажане авто з-за кордону. Додатковою гарантією була передоплата – потерпілий перерахував 120 000 гривень.

Надалі зловмисник повідомив, що виникли проблеми з пригоном, тому необхідно оплатити повну суму за транспортний засіб. Чоловік погодився й скинув ще 300 000 тисяч гривень.

Тривалий час шахрай обіцяв, що невдовзі машина буде доставлена, але згодом перестав виходити на зв’язок. Лише тоді тернополянин зрозумів, що потрапив у чергову шахрайську пастку.

За фактом шахрайства слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходи, аби встановити та притягнути зловмисників до відповідальності.

Поліцейські закликають жителів області перевіряти пропозиції з низькою ціною і в жодному випадку не перераховувати гроші наперед незнайомцям. Оплачуйте товар лише після його отримання. Не довіряйте випадковим людям та сумнівним оголошенням у соціальних мережах.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.