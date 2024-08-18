Два факти шахрайства, пов’язані з втратою коштів через спробу придбати товар на сайті, задокументували поліцейські Тернопільщини. Потерпілі втратили понад 9000 та 150 000 гривень.

35-річний місцевий житель знайшов оголошення на торговельному майданчику, зв’язався з продавцем та домовився про купівлю вакуумної бочки. Далі перевів на банківську картку 150 тисяч гривень. Товару він так і не отримав. «Продавець» на дзвінки не відповідав, а згодом зник з мережі.

В аналогічний спосіб втратив понад 9 тисяч гривень 22-річний мешканець Тернопільського району. Шахрай видурив у нього гроші за автомобільну коробку передач.

Слідчі поліції за фактами шахрайства відкрили кримінальні провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття кримінальних правопорушень.

Правоохоронці закликають: не поспішайте оплачувати товар! Завжди намагайтеся використовувати магазини та сайти, які перевірені часом та відомі серед інших покупців . В них є внутрішні системи захисту користувачів, служба підтримки. Купувати щось у неперевірених продавців не варто. В нагоді стануть відгуки про таких продавців на сторінках соціальних мереж або ваших друзів, що вже купували у них товар.

Більшість добросовісних продавців, які упевнені у своєму товарі, згодні на оплату після огляду та отримання продукції.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.