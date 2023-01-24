Громадяни продовжують довіряти невідомим особах, які представляються співробітниками фінансових установ. Аферисти розповідають потенційним жертвам про блокування рахунків, про збій системи та просять назвати персональні дані. Натомість громадяни після спілкування з пройдисвітами отримують сповіщення про зняття готівки.

Від такого роду злочину потерпіла 41-річна тернополянка. Додзвонювач, який представився працівником банку ввійшов в довіру та дізнався персональні дані карткового рахунку. Через деякий час жінка отримала сповіщення про зняття готівки в розмірі майже в 88 000 гривень.

Правоохоронці Тернопільського РУП проводять розшукові заходи, аби встановити осіб причетних до злочину. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження.