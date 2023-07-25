Понад півмільйона гривень віддав невідомим житель Тернополя. 76-річний чоловік потрапив у пастку шахраїв.

24 липня о 21:30 надійшло повідомлення на лінію “102” від доньки потерпілого. Вона розповіла, що батько віддав незнайомим усі гроші.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. У ході розмови правоохоронці з’ясували, що до чоловіка того дня близько 18:00 зателефонував невідомий і повідомив про те, що донька потрапила в аварію. Її стан важкий і терміново потрібні гроші на операцію.

Допоки додзвонювач спілкувався з чоловіком, його спільник приїхав додому до потерпілого. Представився працівником прокуратури та надиктував пенсіонеру начебто текст заяви для проведення лікування на адресу однієї з клінік сусідньої області. Після цього взяв гроші – 577 тисяч гривень та пішов.

За кілька годин додому прийшла донька і до чоловіка дійшло, що віддав усі заощадження аферистам.

Слідчі внесли даний факт в ЄРДР згідно з частиною 3 статті 190 ККУ, а працівники кримінальної поліції опрацьовують відео з камер спостереження та встановлюють особи шахраїв.