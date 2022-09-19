Понад 265 000 гривень заробили шахраї на довірливих мешканцях області за минулі вихідні. Усі вони намагалися придбати через оголошення в мережі автомобіль з-за кордону.

На фейкове повідомлення натрапив мешканець Борщова. Автор посту в мережі Фейсбук запевняв, що швидко і не за всі гроші допоможе придбати та привезти авто з Європи. Просив завдаток у розмірі 10-15% від вартості транспорту.

Потерпілий перерахував 44 тисячі гривень посереднику. Після отримання грошей аферист перестав виходити на зв’язок.

Благодійні кошти потрапили в руки ще одному невідомому зловмиснику. Шахрай, без докорів сумління, привласнив 20 тисяч гривень завдатку на авто, яке жителька Тернопільського району хотіла придбати для потреб військових.

Ще понад 39 тисяч втратив мешканець Зборівщини. Бажаної автівки за привабливою ціною з Європи він так і не дочекався. Після передачі грошових коштів аферист зник з мережі.

За усіма фактами шахрайств слідчі розпочали кримінальні провадження, особи зловмисників встановлюють.