Працівники поліції документують нові факти шахрайств, вчинені щодо мешканців області. Як правило, аферисти зателефонують потенційним жертвам та переконують їх переказати кошти на інші рахунки. В результаті здійснених транзакцій пройдисвіти заволоділи майже 100 000 гривень.

Жителька Тернополя розповіла правоохоронцям, що до неї зателефонував чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив жінку, що невідомі намагаються розрахуватися її банківською карткою. Аби убезпечити кошти, краянці необхідно швидко зняти готівку та через термінал перевести гроші на інший рахунки, який він назве. Тернополянка швидко все зробила, а згодом збагнула, що стала жертвою афериста. Жінка переказала на два невідомих рахунки 73775 гривень.

Від аналогічної шахрайської схеми потерпіла й мешканка Петриків. Жінка переказала на рахунок шахрая 17600 гривень. А от жителька Заліщицького району повідомила додзвонювачу персональні дані за допомогою яких він зняв з її рахунку 1400 гривень.

Відомості про злочини правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські застерігають жителів краю не довіряти невідомим. Запам’ятайте: працівники фінансових установ ніколи, за жодних обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть дізнаватись особисту інформацію. Всі дані, якими ви володієте щодо вашого електронного гаманця, є конфіденційними.