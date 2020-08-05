Сьогодні на НСК “Олімпійський” у Києві “Шахтар” проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького “Вольфсбурга”.

Перший поєдинок суперників, що відбувся ще в березні, закінчився перемогою українського клубу – 2:1. Отже, перед матчем-відповіддю певна перевага саме на їхньому боці. До того ж, чемпіонат України закінчився пізніше, ніж Бундесліга, отож гравці “Шахтаря” мали б почуватися краще в суто ігровому плані. Звісно, багато залежатиме від того, як команди провели підготовчий період, і в цьому плані спаринг “Вольфсбурга” з “Лейпцигом”, думається, вартує трохи більше, ніж тренувальні матчі гірників з “Поліссям” і “Вересом”. Втім, у “Шахтарі” сподіваються на підсумковий успіх, а гендиректор клубу Сергій Палкін заявив, що невдачі вболівальники “просто не вибачать”. “Ми знаємо їхні сильні сторони й постаралися вивчити слабкі. Команда готова фізично, тактично і психологічно”, – запевнив коуч Луїш Каштру. Його думку поділяє й декілька інших відомих у нашому футбольному середовищі людей:

Йожеф Сабо: “В першому матчі гірники довели, що за класом переважають свого суперника. Це щастя німецької команди, що зустріч у Німеччині закінчилася лише мінімальною перемогою підопічних Луїша Каштру”.

Олег Блохін: “Думаю, “Шахтар” пройде “Вольфсбург”. Гірники щороку грають в Лізі чемпіонів, команда добре представляє країну на євроарені”.

Сергій Нагорняк: “Шахтар” пройде далі без проблем, думаю, гравці команди не розгубили форму. А далі – побачимо, як вийде”.

Втім, не всі налаштовані так оптимістично. Мирон Маркевич, приміром, був водночас і лаконічним, і категоричним: “Думаю, далі пройде “Вольфсбург”.

А ось прогнози на матч “Шахтар” – “Вольфсбург” від тернопільських шанувальників футболу а також одного “істинного арійця”:

Василь Івегеш, тренер збірної педуніверситету – 0:0

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:1

Ірина, економіст – 2:1

Сімон Шмідт, страховий агент з Фрайбурга – 1:3

Михайло Зубик, представник Нацради з питань радіо і ТБ – 2:2

Ігор Дуда