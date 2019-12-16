У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів та 1/16 Ліги Європи.

Не виключено, що футболісти “Аталанти” добряче попросили заступництва у покровителя свого міста Бергамо, святого мученика Олександра Бергамського. Виправивши майже безнадійну для себе ситуацію в групі, команда нашого Руслана Малиновського отримала на першій стадії play off чи не найбажанішого з можливих суперників – іспанську “Валенсію”. Це, погодьтесь, кращий варіант, ніж “Ліверпуль”, “Барселона”, “ПСЖ”, “Баварія” чи “Манчестер Сіті”. Натомість футбольна фортуна, показавши “Шахтареві” спину (або те місце, де вона втрачає свою назву) в останньому матчі групового турніру проти тої ж “Аталанти”, продовжує й далі виявляти немилість до українського клубу.

Перед жеребкуванням на одному зі спортивних сайтів проводилося опитування, і найбільш небажаним для “Шахтаря” суперником читачі назвали португальську “Бенфіку” (хоча навряд чи “Інтер”, “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед” чи “Севілья” втішили б їх більше).

Схоже, жереб “підгледів” це і вирішив, що протистоятимуть гірникам саме земляки їхнього тренера Л.Каштру з Лісабона з грізним орлом на емблемі, який здійснює ритуальні польоти над полем перед домашніми поєдинками “Бенфіки” на стадіоні Estádio da Luz. Клуб впевнено лідирує в чемпіонаті країни, не менш впевнено розібрався з пітерським “Зенітом” в останньому матчі групи Ліги чемпіонів (3:0), і немає особливих підстав сподіватися, що до матчів з “Шахтарем” (20 лютого в Харкові і 27-го – у Лісабоні) кігті й дзьоб крилатого хижака притупляться. “Шахтар” же лише вступатиме в сезон…

Ігор Дуда