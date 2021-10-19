В найближчі два тижні на двох наших представників у Лізі чемпіонів чекає серйозне випробування. Сказати, що воно важке – означає майже нічого не сказати, адже тестуватимуть лідерів УПЛ у спарених матчах одразу двоє флагманів іспанської Ла Ліги: “Реал” і “Барселона”.





В принципі, самих лише цих назв вистачає, щоб трохи затряслися коліна. “Динамо” завтра зіграє у столиці Каталонії (не дуже добрі, щиро кажучи, передчуття), а “Шахтар” уже сьогодні прийматиме клуб з Мадрида. Власне, якщо виходити із зовсім недавньої історії, то остерігатися передусім мав би “Реал” – не далі як у минулому сезоні “Шахтар” двічі здолав “вершкових” у груповому турнірі Ліги чемпіонів (3:2 на виїзді та 2:0 вдома). Але то були несподівані перемоги Луїша Каштру над Зінедіном Зіданом, тоді як сьогодні протистоятимуть один одному Роберто Де Дзербі та Карло Анчелотті. Все ж класу “Реала, як пригадуєте, вистачило для того, щоб посісти перше місце в групі, в той час як “Шахтар”, двічі добряче попікшись на “Боруссії” (тій, що з Менхенгладбаха), фінішував третім. Можна було б сказати, що цьогорічний турнір “Шахтар” розпочав за графіком, схожим на той, якого дотримувався минулого року (нічия 0:0 з “Інтером”), якби не поразка від такого гранда, як молдовський “Шериф” на чолі із злопам’ятним Юрієм Вернидубом. Отож сьогодні доведеться намагатися надолужити втрачене у двобої, можна сказати, з партнером по нещастю – “Реал” теж був сенсаційно битий тим самим “Шерифом”, та ще й (футбольний світ став на голову?) на власному полі. То, може, з вбранням у мадридських з “королів” теж не все в порядку?

А яким бачиться сьогоднішня гра тернопільським шанувальникам (і не лише) футболу? Ось їхні прогнози на матч “Шахтар” – “Реал”:

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 1:2

Іван Пшоняк, фотокореспондент – 2:1

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 1:3

Ірина, економіст – 1:1

В‘ячеслав Дзюбенко, художник – 0:2

Петро, військовослужбовець – 0:3

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:0