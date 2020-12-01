Жахливий підсумок двох матчів з “Боруссією” (нагадаю – 0:6 і 0:4) зовсім не обіцяє “Шахтареві”, що найстрашніше у цьогорічній Лізі чемпіонів для нього закінчилося. Ні – воно обіцяє продовжуватися – лише в дещо видозміненому вигляді. Така вже приємна особливість “групи смерті”.

Для початку: сьогодні в Києві на “гірників” чекає зустріч не з будь-ким, а з мадридським “Реалом”. Чекайте, це той самий “Реал”, що його “Шахтар” доволі впевнено переграв у першому турі в Мадриді? І який в останньому турі Прімери програв у тому ж Мадриді “Алавесу”, який постійно балансує на межі між статусом середняка і аутсайдера в La Liga? І який тренує (не надміру вдало останнім часом) Зінедін Зідан?

І той самий, і не той самий. Поза сумнівом – доволі злопам’ятний і не схильний вибачати “Шахтареві” ту жовтневу поразку, яка стала принизливим ляпасом. До того ж, достатньо мотивований – адже можлива (чи гіпотетична) перемога “гірників” сьогодні означатиме, що вони посунуть “Реал” з другої позиції в групі. Нехай і без свого брутально-харизматичного лідера Рамоса, який не встиг відновитися після травми, але з Марсело, Модрічем, Кроосом, Іско, Каземіро, Бензема… Будь-хто з них здатен змінити хід матчу на користь своєї команди, а коли вже дати всім їм розігратися і задавити себе – добра не доводиться чекати, мабуть, жодній команді світу. Чи зуміє щось протиставити їм “Шахтар”? Оглушливі поразки від “Боруссії” настрою і впевненості навряд чи додають, і вся справа, напевно, в тому,чи зуміє Луїш Каштру налаштувати своїх підопічних на передостанній, але величезною мірою вирішальний бій.

Хочеться сподіватися, що це йому вдасться. Поки що ж – прогнози на матч “Шахтар” – “Реал” від тернополян, які принаймні знають, що “Реал” – це така футбольна команда в сонячній Іспанії, яку нині теж тероризує коронавірус:

Ярослав Мармаш, голова асоціації спортивних журналістів – 0:2

Майкл, студент з Кенії – 0:3

Микола Рудик, експедитор – 1:4

Ірина, викладачка – 1:2

Ігор Загородній, пенсіонер – 0:1

Сергій, правоохоронець – 1:3

Резюме: майже схоже на похоронний марш Фредеріка Шопена. Треба, мабуть, додати оптимістичнішої нотки:

Ігор Дуда, журналіст – 2:2