Сьогодні пізно увечері в Харкові з’ясується, скільки команд представлятимуть Україну в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Тобто, чи додасться до “Динамо” (яке вже там) ще й “Шахтар”. Власне, “ми поб’ємо” з точки зору палких футбольних патріотів є деякою натяжкою – за нового коуча Роберто Де Дзербі у євротурнірі досі в стартовому складі виходили аж… два українці: Матвієнко і Трубін. Останній, як на зло, нещодавно травмувався, переніс операцію і тепер тривалий час відновлюватиметься. Отже, доведеться, згадавши трохи призабуті через тривалий “простій” навики і прикликавши на поміч величезний досвід, ставати у рамку воріт П’ятову. Хочеться сподіватися, старий кінь не зіпсує борозни ні нині в Харкові, ні в матчах за збірну, яка терміново “перепросила” його і покликала у свій склад через травму Бущана (просто напасть якась з воротарями).

В активі у “гірників” – перемога 1:0, здобута у тиждень тому в князівстві. Здобута величезною мірою завдяки грі згаданого Трубіна і елементарному спортивному щастю. Зрозуміло, що сьогодні в Харкові “Монако” зробить все, щоб ліквідувати цей гандикап і пробитися в груповий турнір Ліги чемпіонів. Яку тактику обере тренерський штаб “Шахтаря”: вичікування і разючі контрвипади, чи спробує показати своє вміння в розіграші м’яча і позиційному наступі? Напевно, всі в стані “гірників” розуміють, що те, що вдається (і сходить з рук) у грі з “Чорноморцем” чи “Інгульцем”, може не дати ефекту і виявитися фатальним нинішнього вечора. Принаймні, Р.Де Дзербі підкреслив, що з “Монако” треба зіграти дуже акуратно. Ідея, з урахуванням звичок українських клубів, видається зовсім не зайвою. Цікаво також, хто виявиться по-футбольному хитрішим: італійський коуч “Шахтаря”, чи його vis-a-vis Ніко Ковач?

А яким бачиться матч тернопільським шанувальникам футболу? Ось їхні прогнози на гру “Шахтар” – “Монако”:

Богдан Гнатів, директор ТОВ “Тернопіль Агробізнес” – 1:1

Оксана, викладачка музики – 2:1

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 1:1

Микола Рудик, експедитор – 1:2 (перемога “Монако” в серії пенальті)

Леонід, любитель шахів – 2:2

Джозеф, студент з Гани – 0:2