“Шахтар” – “Ліон”: чия візьме?

12/12/2018 Розмір тексту:

Сьогодні у Києві “Шахтар” зустрінеться в останньому матчі групового турніру Ліги чемпіонів з “Ліоном”. Ситуація склалася так, що остання гра є для гірників (як і для їх суперників) справді вирішальною. Французький клуб влаштує й нічийний результат, в той час як перед “Шахтарем” стоїть чітке й невблаганне у своїй категоричності завдання: щоб продовжити боротьбу саме в Лізі чемпіонів, необхідно забити хоча б на один гол більше, ніж суперник. Тобто – перемогти. За будь-якого іншого підсумку підопічним П.Фонсеки “світить” участь навесні в плей-офф Ліги Європи. Хоча не виключена на всі сто відсотків ситуація, коли вони взагалі можуть залишитися без єврокубків – за умови поразки від “Ліона” і перемоги “Хоффенхайма” у Манчестері над “Сіті”. Так що до сьогоднішнього матчу “Шахтаря” можна, з деякою натяжкою, застосувати вираз “Пан або пропав”. Звісно, панами (точніше сказати – monsieurs) хочуть бути і “аристократи” з Ліона. Тому поєдинок очікується безкомпромісний – надто вже високі ставки у ньому. Свого фаворита визначили експерти букмекерських контор. На перемогу “Шахтаря” можна поставити з коефіцієнтом 2.39, а виграш “Ліона” оцінюється в 2.97. А ось прогнози на матч “Шахтар” – “Ліон” від тернопільських футбольних провидців:

Олександр Остапчук, директор школи-ліцею ім. Н. Яремчука – 1:0

Святослав Півторак, депутат міськради – 1:1

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 3:1

Остін, студент з Нігерії – 1:2

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:1

Михайло Зубик, представник Нацради з питань радіо і ТБ – 2:2

Ярослав Мармаш, президент асоціації спортивних журналістів області – 2:1

Ігор Дуда