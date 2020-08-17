Сьогодні в півфінальному матчі Ліги Європи “Шахтар” зустрінеться з італійським “Інтером”.

Український клуб – єдиний з представників країн, що не входять у провідну європейську футбольну п’ятірку, який зміг пробитися в цю стадію турніру – завдяки яскравій грі проти “Вольфсбурга” і “Базеля” на попередніх етапах нині не розглядається явним “андердогом” протистояння. Навпаки, експерти, віддаючи перевагу “чорно-синім” (італійською – “nerazzurri”) з Мілана, передбачають водночас, що команда експресивного allenatore Антоні Конте може зіткнутися у грі з численними сюрпризами і проблемами. Звичайно, спогади про зустрічі українських клубів з італійськими у євротурнірах для наших вболівальників не надто радісні, оскільки хронічні невдачі скрашувалися лише епізодичними успіхами. На переможця пари “Шахтар” – “Інтер” уже чекає “Севілья”, яка вчора в другому півфінальному матчі здолала “Манчестер Юнайтед” – 2:1. Якщо врахувати, що іспанський клуб переміг у всіх п’яти фіналах Ліги Європи, в яких брав участь, передчуття ще до гри з “Інтером” виникають не дуже приємні. До того ж, форвард “Севільї” Сусо після перемоги над “МЮ” сказав дослівно таке: “З нетерпінням чекаю фіналу. Як колишній гравець “Мілана”, я добре знаю, що означає грати з “Інтером” – так ніби “Шахтар” уже й не стоїть на дорозі клубу з Мілана…

Втім, теперішні ігрові кондиції підопічних Луїша Каштру а також тенденція повалення авторитетів у нинішньому специфічному форматі єврокубків, яку вже продемонстрували “Лейпціг” і “Ліон”, дає обережні підстави сподіватися на успіх. Такою є загальна думка відомих у футбольному світі людей:

Сергій Палкін, гендиректор “Шахтаря”: “Звичайно, “Інтер” – це топ-команда, але якщо нам вдасться зберегти цілісність нашої гри, то у нас є непогані шанси пройти його”.

Мирон Маркевич: “Дуже багато буде залежати від того, чи зуміє оборона “гірників” нейтралізувати грізних нападників італійців Лукаку і Мартінеса. З форвардами такого рівня “Шахтар” вже давно не зустрічався. До того ж, наставник “Інтера” Антоніо Конте подбає, щоб його підопічні не дали розбігтися мобільним гравцям “Шахтаря”.

Артем Федецький: “Інтер” – не “Вольфсбург” і не “Базель”. Антоніо Конте дуже ретельно розбирає тактику суперників. Але якщо “Шахтар” виграє у “Інтера”, то думаю, що виграє і трофей. Цей матч буде маленьким фіналом”

В’ячеслав Шевчук : “Інтер” – великий клуб з багатою історією, але зараз це не та команда, що була у 2000-ні роки. Думаю, в “Шахтаря” нині вищий рівень організації”.

А яка думка тернопільських шанувальників (і не дуже) футболу щодо можливих результатів двобою “Шахтар” – “Інтер” ? Ось їхні прогнози:

Богдан Левків, колишній міський голова Тернополя – 1:2

Олександр Остапчук, директор школи-ліцею №6 ім. Н.Яремчука – 2:0

Ірина Гащак, економіст – 1:2

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:1

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 0:2

Надія, українська теща італійського зятя – 4:1

Микола Рудик, експедитор – 0:1

Сергій Гурецький, підприємець – 0:2

Резюме: напевно, сильно допік тещі зять…

Ігор Дуда