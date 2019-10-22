Сьогодні у Харкові “Шахтар” зустрінеться у матчі 3 туру групового раунду Ліги чемпіонів із хорватським “Динамо” з міста Загреба.

З історії відомо, що галстуки (краватки) ввели у європейську моду саме хорвати, які носили їх ( точніше – хустинки на шиях) ще під час Тридцятилітньої війни (1618-1684). Відтоді це слово, що означає “хорват” в різних варіантах (cravatta, Krawatte, corbata, gravata) перейшло в інші мови. Відтоді багато води стекло, і нині Хорватія (в плані футболу) відома передусім як постачальник своїх найкращих майстрів у провідні європейські клуби. Переважно вони – Модріч, Ракітіч, Ребіч, Ловрен, Перішіч та ін. – забезпечили балканській країні титул віце-чемпіонів на останньому Кубку світу.

На тлі збірної хорватські клуби на євроарені виглядають значно скромніше. Однак цього сезону загребське “Динамо”, здається, вирішило спростувати це враження – принаймні конкретно про себе. Судячи з результатів перших матчі групового турніру, визначення underdog, тобто суперник нижчого порядку, чи хлопчик для побиття, хлопці із Загреба мають рішучий намір переадресувати комусь іншому з їхньої групи. Ну, хоча б “Аталанті”, яку “Динамо” розгромило в першому турі (4:0). Та й у виїзному поєдинку з “Манчестер Сіті” підопічним Х. Гвардіоли вдалося переламати хід гри лише в другому таймі (2:0). Якщо виходити з того, що “Шахтар” поступився без шансів “Сіті” в Харкові 0:3, то можна зробити висновок… втім, ніякого висновку наразі робити не варто – у футболі (і це доведено вже не раз) не існує лінійної логіки в результатах різних матчів (якщо А переміг В, а В переміг С, то це зовсім не означає, що А обов’язково і переконливо переможе С – нерідко бувало саме навпаки). Хоча історія зустрічей з українськими клубами в єврокубках (досі – лише в кваліфікаційних раундах) – “Динамо” К, “Дніпром” і тим же “Шахтарем” – для хорватського клубу просто гнітюча: в 6 матчах – одна нічия і п’ять поразок.

То в кого ж буде нагода, образно кажучи, одягнути після сьогоднішнього матчу символічну святкову краватку? Ось серія прогнозів від тернопільських футбольних провидців на матч “Шахтар” – “Динамо” (Загреб):

Андрій Вацик, кореспондент УНІАН – 2:0

Теодозій Кухарський, зав. оргвідділом облради – 3:0

Ірина, економіст – 1:0

Ігор Лабінський, працівник охоронної фірми – 1:1

Микола Рудик, експедитор – 2:1

Лукас, студент з Кенії – 1:2

Роман Петришин, пенсіонер – 2:0

Ігор Дуда