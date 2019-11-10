Сьогодні у Харкові непримиренні супостати в чемпіонатах України – “Шахтар” і “Динамо” – зустрінуться в рамках 14-го туру УПЛ.

Матч 3-го туру цих команд в серпні в Києві завершився перемогою гірників – 2:1. Після цього “Шахтар” йшов лише по висхідній, а на “Динамо” домашня поразка вплинула так, що кияни зіграло 1:1 аж з самим “Олімпіком”, втратило перевагу в 2 м’ячі у грі із “Зорею” і, як апофеоз “ударного циклу”, поступилося вдома “Десні” – 1:2. Цього було достатньо, щоб відставання від “Шахтаря” в турнірі стало, з урахуванням сили обох команд, близьким до катастрофічного.

Говорити про докорінне поліпшення гри “Динамо” з поверненням на тренерський місток О.Михайличенка наразі не доводиться, хоча недавній кубковий матч проти того ж “Шахтаря” нагадав про давні й вже призабуті риси гри киян: активний пресинг, в тому числі й на половині поля суперника, цілком пристойна функціональна готовність, вміння боротися до кінця. Однак саме останнє продемонстрував і “Шахтар” у виїзному поєдинку в Загребі проти тамтешнього “Динамо”. В той час, як “Динамо” (те, що київське) у грі в Копенгагені нічим особливо приємним для ока не відзначилося, вкотре вже виявивши нездатність реалізувавти власну ігрову перевагу.

Хто перебуває в кращому фізичному і моральному стані після єврокубкових баталій? Нема сумніву, що сьогоднішній матч в Харкові матиме чи не визначальне значення у чемпіонських перегонах. Цю думку поділяє, зокрема, екс-гравець збірної України С.Нагорняк: ” Схоже, що це останній шанс для «Динамо» вклинитися в чемпіонську гонку. Для «Шахтаря» ж гра в Харкові – можливість закрити питання з чемпіонством і, природно, гірники постараються скористатися цим шансом. У разі їх перемоги інтрига в боротьбі за «золото» помре остаточно… В будь-якому випадку на нас чекає цікавий матч”.

Хочеться на це сподіватися. Наразі ж – прогнози місцевих (і приїжджих) шанувальників футболу на гру “Шахтар” – “Динамо”:

Ярослав Мармаш, президент обл. асоціації спортивної преси – 1:1

Микола Рудик, експедитор – 1:2

Михайло Зубик , представник Нацради з питань радіо і ТБ – 2:1

Наталія, мешканка Одеси – 1:0

Ігор Лабінський, працівник охоронної фірми – 2:0

Леонід, любитель шахів – 2:2

Ігор Дуда