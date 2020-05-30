Звільнившись з жорстких лещат коронавірусу і натомість затиснута рамками численних медико-санітарних обмежень, встановлених МОЗ, українська Прем’єр-ліга повертається до життя.

На сьогодні, 30 травня, запланований її рестарт, а вже завтра на НСК “Олімпійський” “Шахтар” в статусі господаря прийматиме “Динамо”. Початок гри – о 17.00. З огляду на те, що матч відбудеться без уболівальників, проведення його в Харкові, де звично “Шахтар” приймає гостьові команди, визнане недоцільним. Що стосується згаданих обмежень, то в одному з пунктів постанови МОЗ зазначено, що на території стадіону можуть перебувати не більше 200 осіб віком від 18 до 60 років. Це, серед іншого, означає пряму заборону на перебування на тренерській лаві “Динамо” В.Євтушенка і М.Михайлова а також на відвідування стадіону президентом клубу І.Суркісом і його братом Г.Суркісом. Судячи з того, що Суркіса-молодшого не раз можна було бачити у VIP-ложі з сигаретою (попри чинну заборону куріння на спортивних аренах), цікаво буде подивитися, як він сприйме нинішнє обмеження його свободи. Перед матчем він висловив думку, що його команда навряд чи матиме перевагу від того, що гостьовий поєдинок пройде на її полі. “Думаю, що взагалі жодної переваги нам це не дасть, тому що без підтримки глядачів немає свого поля. За напруженням матч, можливо, і буде серйозного рівня, але він пройде як товариська гра – це зрозуміло всім”, – спрогнозував президент “Динамо”. Сам матч матиме радше престижне значення – передусім для киян, адже наздогнати “Шахтар” на турнірній дистанції вони навряд чи зможуть. А тут ще й “Зоря” заявила про свої претензії на перепустку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Та й “Десна”, яка йде четвертою, відстає лише на три очки, тобто на відстань однієї перемоги. І “Олександрія” ще може сказати своє слово…

Отож, чергове українське El clasico. Після паузи, викликаної ситуацією force majeure, спробують реанімувати свої здатності провидців тернопільські футбольні оракули. Ось їхні прогнози на матч “Шахтар” – “Динамо”:

Михайло Зубик, представник Нацради з питань радіо і ТБ – 2:1

Олександр Остапчук, директор школи-ліцею №6 – 1:1

Ярослав Мармаш, голова Асоціації спортивних журналістів – 2:2

Ірина, економіст – 1:0

Микола Рудик, експедитор – 1:2

З нагоди рестарту дам і свій прогноз: Ігор Дуда, журналіст – 2:0