З суто футбольної точки зору після яскравих поєдинків Ліги чемпіонів, що відбулися цього тижня, сьогоднішній матч між “Шахтарем” і “Динамо” навряд чи буде характеризуватися вищим рівнем самої гри. Але коли, скажіть, українське “класичне” було нудним і нецікавим?

Такого, дозволю собі сказати, не було і в ті роки, коли команди вперто і відчайдушно боролися за чемпіонство, ні тоді, коли їх відділяла очкова прірва. Майже безпомилково можна було щоразу передбачити, що протистояння буде гострим і позначеним боротьбою не на жарт, яка нерідко виходитиме за рамки правил, зливою жовтих і червоних карток (тут найбільше, здається, “щастило” динамівцю Гармашу), неперевершеними емоційними спалахами тренерів. А вже після закінчення матчів – обмін “люб’язностями” між президентами обох клубів і вправляння у злослів’ї “пригодованих” журналістів.

Цього разу, до речі, судити поєдинок “запеклих друзів” доручено жінці – Катерині Монзуль.

Перед сьогоднішнім поєдинком “Динамо” випереджає” “Шахтар” на сім очок – різниця начебто цілком пристойна для того, щоб перед заключними п’ятьма турами першості не дуже нервувати, а постаратися зіграти в свою улюблену гру. Тобто – віддати територіальну перевагу супернику й намагатися впіймати його на контратаках. Навіть поразка у “ель класіко” нездатна надто серйозно похитнути лідерство команди М.Луческу – за умови, звичайно, що вона сама не докладе для цього зусиль у матчах, що залишилися. Шкурка, як мовиться, варта вичинки: чемпіонство у цьому сезоні гарантує останнє (на невизначений час) попадання напряму в групу Ліги чемпіонів, тобто без усяких кваліфікаційних раундів. У сезоні 2022/2023 такого привілею для наших клубів уже не буде. Цей фактор, можливо, спонукатиме “Шахтар” використати будь-яку нагоду, щоб ліквідувати отой дефіцит у 7 пунктів і таки фінішувати першим. В такий варіант не дуже віриться не лише мені, а й людям, значно більше обізнаним у футбольних справах:

Мирон Маркевич, голова Комітету національних збірних: “Шахтар” буде боротися, адже для нього перемога в цьому матчі – останній шанс внести інтригу в чемпіонат. Адже навіть нічия, не кажучи вже про перемогу киян, поставить крапку в питанні щодо того, хто здобуде золоті медалі”.

Андрій Воробей, екс-гравець “Шахтаря”: “Якщо “гірники” не досягнуть перемоги, то за чотири тури до закінчення чемпіонату турнір можна закривати – в тій частині, яка стосується його переможця”.

Ігор Циганик, тележурналіст: “Думаю, чемпіоном буде “Динамо”, і якщо кияни не програють, то можна буде майже на 100% казати, що вони візьмуть титул”.

Варто нагадати, що за часів незалежності команди провели між собою в різних турнірах (чемпіонат, Кубок України, Суперкубок) 98 матчів. В 38 з них переміг “Шахтар”, 26 поєдинків закінчилися внічию і 34 рази перемогу святкувало “Динамо”.

А що думають з приводу українського “El clasico” тернопільські шанувальники гри? Ось їхні прогнози на матч “Шахтар” – “Динамо”:

Святослав Півторак, голова ГО “Меморіал” – 2:0

Михайло Чернятинський, тренер ДЮСШ – 1:2

Роман Петришин, пенсіонер – 1:1

Галина Вандзеляк, журналістка газети “Свобода” – 0:1

Леонід, любитель шахів – 2:2

Юрій Моргун, громадський діяч – 1:1

З нагоди вирішального матчу дам і свій прогноз:

Ігор Дуда, журналіст – 1:0