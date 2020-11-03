Сьогодні “Шахтар” у 3 турі Ліги чемпіонів приймає “Боруссію” з Менхенгладбаха.

У перших двох турах “лошата” (таке прізвисько команди з Північної Рейн-Вестфалії) примудрилися добряче потоптати куди більш маститі “Інтер” та “Реал” і мали чудові шанси перемогти в обох матчах. Але чи то далися взнаки власна самозаспокоєність вкупі з втратою концентрації (дивною як для німецьких клубів), чи досвід суперників, але в цих поєдинках “чорно-біло-зеленим” довелося вдовольнитися нічиїми з однаковим рахунком – 2:2. Це сигнал для “Шахтаря”: не варто отим жеребцям давати вирватися далеко вперед – наздоганяти може виявитися важкувато.

Спарені поєдинки з “Боруссією” (матч-відповідь – через три тижні) будуть, можливо, вирішальними для “гірників” з точки зору боротьби у групі. Історичний досвід тут навряд чи підкаже щось визначене в плані кінцевого результату боротьби з німецькими командами: у “Шахтаря” є як перемоги в євротурнірах над “Шальке”, “Вольфсбургом”, “Штутгартом”, “Хоффенхаймом”, пам’ятний виграш у “Вердера” в фіналі Ліги Європи 2009 р., так і дошкульні поразки від “Баварії”, “Боруссії (тієї, що з Дортмунда), Байєра”, “Айнтрахта”. Чи вдасться нашим “кротам” сьогодні загнуздати “лошат” з Менхенгладбаха? Ось прогноз на матч “Шахтар” – “Боруссія” (М) від групи тернопільських і одного німецького шанувальника футболу:

Володимир Венгринович, екс-гравець “Ниви” – 3:1

В’ячеслав Дзюбенко, художник – 1:0

Святослав Півторак, громадський діяч – 1:1

Ярослав Мармаш, голова асоціації спортивних журналістів – 2:1

Сімон Шмідт, страховий агент з Фрайбурга – 1:2

Василь Попіль, підприємець – 1:0

Андрій Дзюбановський, підприємець – 2:1