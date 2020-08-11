Сьогодні в німецькому Гельзенкірхені “Шахтар” у матчі чвертьфіналу Ліги Європи зіграє проти швейцарського “Базеля”.

Якщо б у футболі діяла пряма лінійна закономірність результатів, то гірники нині мали б відчувати помірне тремтіння в колінах: у 1/8 фіналу “Базель” переконливо здолав у двох зустрічах німецький “Айнтрахт” (3:0, 1:0). Той самий “Айнтрахт”, який минулого року декласував “Шахтар” в 1/16 тієї ж Ліги Європи (2:2, 4:1). Але за нинішніх часів “Базель” (якщо не рахувати ще “Копенгаген”) – найбільш прийнятний з усіх варіантів, що могли попастися українському клубу. Навряд чи було б дуже радісно бачити вже на цій стадії суперником “Севілью” чи “Манчестер Юнайтед”. Зрозуміло, якщо команда Луїша Каштру ставить перед собою високу мету (про що її офіційні особи і гравці не проминають нагоди заявити), протистояння із якоюсь топовою командою не уникнути – ось у півфіналі на переможця двобою “Шахтар” – “Базель” уже чигає міланський “Інтер”, який у чвертьфіналі здолав учора “Байєр” – 2:1. З потужним таранним форвардом Лукаку (можна лише поспівчувати Кривцову і тому, хто гратиме з ним в центрі захисту), швидкими і креативними Мартінесом і Санчесом, хитрим Брозовічем і ще цілою купою “зірок” і “зірочок” європейського масштабу.

Але, щоб дістатися “Інтера”, потрібно наразі пройти “Базель”. Якщо судити з поєдинку з “Айнтрахтом”, швейцарський клуб може похвалитися доволі міцненькою обороною і непоганою організацією командної гри. І хоча фахівці й букмекери віддають перевагу “Шахтареві”, її ще треба буде довести в матчі з непоступливим суперником, плани якого – діаметрально протилежні. Так само діаметрально різняться й висловлювання гравців обох клубів перед матчем:

Фабіан Фрей, хавбек “Базеля”: “Нам нема чого боятися. Ми можемо підходити до цієї гри з упевненістю в собі. Думаю, не потрібно говорити, яким важким буде цей поєдинок, це очевидно, але ми показали, що можемо обігравати великі команди”.

Додо, захисник “Шахтаря”: “Думки – лише про фінал Ліги Європи. Це – наша головна мета”.

Що виявиться дієвішим аргументом у сьогоднішньому протистоянні: шахтарський відбійний молоток чи універсальний швейцарський ніж? Ось прогнози на матч “Шахтар” – “Базель” від тернопільських шанувальників футболу:

Ярослав Мармаш, президент обл. асоціації спортивної преси – 2:1

Леонід, любитель шахів – 2:2 (перемога “Шахтаря” в серії 11-метрових)

Ігор Загородній, пенсіонер – 2:0

Ірина, викладач – 2:1

Майкл, студент з Гани – 1:2

Микола Рудик, експедитор – 3:1

Резюме: якщо вірити “чуйці” більшості наших провидців, у півфінал пройде “Шахтар”. Хіба що з цим категорично не погодиться “Базель”…

Ігор Дуда